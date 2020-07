Namesto izleta v Veneto spet domov v Gorico

Namesto izleta na goro Monte Grappa so morali ... domov. Skupina izletnikov iz Gorice se je predvčerajšnjim z avtobusom podala na pot za nedeljski izlet. Pri novogoriškem podjetju Nomago so najeli vozilo, s katerim so se želeli odpeljati v bližnji Veneto. Ko so bili še pri Rdeči hiši, kjer so se zbrali za odhod, so jih za kontrolo ustavili lokalni policisti. Po preverjanjih so redarji ugotovili, da oseba, ki je organizirala izlet, ni razpolagala z ustreznim dovoljenjem, neuradno za izvajanje storitev turističnega značaja. Poveljnik mestnih redarjev Marco Muzzatti nam je včeraj potrdil, da je do zgoraj omenjenega dogodka prišlo. Oseba, ki ni imela ustreznih dovoljenj, je menda bila že kaznovana pred tremi leti zaradi podobnih kršitev. Zaradi omenjene kršitve se avtobus ni podal na pot, goriški izletniki so se tako predčasno vrnili domov.