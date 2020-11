Namesto lažnih odvetnikov pozor na »razkuževalce«

Goljufi pridno izkoriščajo v svojo korist tudi pandemijo covida-19. Potem ko pozvonijo na hišni zvonec, se predstavijo kot uslužbenci podjetja, ki mora poskrbeti za razkužitev poslopja. Ko jim zlasti starejši ljudje odprejo vrata, jih eden izmed goljufov zamoti, medtem ko se ostali odpravijo na iskanje zlatnine in gotovine. Do podobnih dogodkov je v prejšnjih mesecih prišlo po celi Italiji, nazadnje v Modeni, kjer je sedemdesetletna ženska spravila v beg goljufe s tem, da je poklicala karabinjerje.

V prejšnjih dneh so se goljufi pojavili tudi v Gorici. Na socialnih omrežjih je zaokrožila vest, da naj bi približno petdesetletna svetlolasa ženska skušala pretentati Goričanko. Trdila je, da je zaposlena pri videmskem podjetju, ki preverja, ali so stanovanja ustrezno razkužena; pojasnjevala je, da točno ve, kdo je v karanteni in kdo ne. Ženska naj bi obiskala več stanovanj, vendar ni znano, ali je uspela koga res ogoljufati. Z dogodkom so seznanjeni varnostni organi, vendar tako policisti kot karabinjerji pozivajo občane, naj jih v tovrstnih primerih takoj pokličejo na pomoč. Goljufi se običajno zelo hitro premikajo iz kraja v kraj, tako da jih je zelo težko ujeti.

V prejšnjih letih so varnostni organi tudi na Goriškem obravnavali vrsto goljufij, ki so jih zakrivili lažni odvetniki. Trkali so na vrata starostnikov in jih prepričevali, da so njihovi otroci povzročili prometno nesrečo in da so potrebovali denar za plačilo kavcije. Storilca ene izmed tovrstnih goljufij, zakrivljene na Tržiškem, so konec lanskega leta celo aretirali, potem ko so njuno identiteto razkrinkali s pomočjo varnostnih kamer, ki so razpršene po Tržiču. Šlo je za 35-letnega picoepka E.T., ki mu je pri nezakonitem početju pomagal 32-letni A.G.; oba sta iz Neaplja. Karabinjerji so ju prijeli, potem ko sta ogoljufala dve ženski v kraju Savignano al Rubicone pri Ceseni in v kraju Russi pri Ravenni.