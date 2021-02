Namesto sprevoda vozovi na trgu

Tržiška občina se ne namerava odpovedati letošnjemu pustovanju, že 137. po vrsti, zato je pripravila program dogodkov ob upoštevanju smernic za zajezitev širjenja okužb s koronavirusom. Namesto tradicionalnega sprevoda si bo letos nekaj vozov mogoče ogledati na osrednjem mestnem trgu.V pustni čas bodo vkorakali v četrtek, 11. februarja, v družbi godbe Vecia Trieste, ob 17. uri bodo po spletu predvajali oddajo mestnih ključev združenju Pro Loco. V petek, 12. februarja, bo za animacij poskrbela skupina maškar iz Doberdoba. V soboto in nedeljo, 13. in 14. februarja, med 10. in 18. uro si bo na Trgu Republike mogoče ogledati razne (parkirane) pustne vozove, ki se običajno udeležujejo povorke. Obiskovalci bodo lahko prisluhnili tudi pustnim mojstrom, ki bodo pojasnili, kako gradijo svoje vozove.