Napetost polegla, zaskrbljenost ostaja

Potem ko so v nedeljo gostje centra za repatriacijo CPR v Gradišču podtaknili nekaj požarov, so se včeraj razmere umirile; napetost je polegla, vendar zaskrbljenost ostaja tako med migranti kot med upravitelji centra.Gasilci so se v nedeljo prvič odpravili v center CPR nekaj po 21. uri; upravitelji centra so jih poklicali na pomoč, potem ko so migranti začeli sežigati vzmetnice. Tuji državljani so se odločili za protest, da bi opozorili na svojo zaskrbljenost v zvezi s koronavirusom. V četrtek, 19. marca, so v center CPR pripeljali iz Lombardije okuženega nigerijskega migranta, ki so ga takoj zatem dali v izolacijo, tako da ni prišel v stik z nobenim od ostalih gostov.V nedeljo so se po prvem požaru gasilci morali vrniti v Gradišče ob 22.10, saj je takrat spet zagorelo. Sredi noči so izvedli še tretjo intervencijo. V požarih se ni nihče poškodoval oz. zastrupil z dimom. Za pomiritev strasti so v centru CPR poskrbeli policisti.Vodja kabineta goriškega prefekta Giacomo Toma je včeraj za Primorski dnevnik povedal, da je bila povzročena škoda v nočnih požarih omejena, zaradi česar so prizadeti prostori še naprej uporabni. V centru je sicer trenutno nastanjenih 43 migrantov, ki čakajo na repatriacijo.V zvezi z nedeljskim protestom so se oglasili tudi člani združenja No Cpr No Frontiere. Po njihovih navedbah naj bi se med intervencijo policije poškodoval eden izmed gostov, ki so ga odpeljali v bolnišnico in zatem spet v center. Migranti so jim pojasnili, da so se za protest odločili, ker naj bi jim več dni prikrivali, da so iz Lombardije pripeljali v center okuženega mladeniča, ki so ga takoj zatem odpeljali na Katinaro. Sobo, v kateri naj bi bil nastanjen, naj bi zatem razkužili in jo dali na razpolago drugim gostom. Člani združenja No Cpr No Frontiere so prepričani, da bi morale pristojne oblasti čim prej zapreti center CPR in omogočiti gostom, da se vrnejo domov in da so deležni ustrezne zdravstvene oskrbe.