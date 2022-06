Naposled so vsi nasmejani ...

Pred ustnim izpitom so napeti in zaskrbljeni, za njim nasmejani in razposajeni. Ko še zadnjič vstopijo v slovensko višješolsko središče, razmišljajo o vprašanjih, ki jih bo postavljala komisija, mučijo jih dvomi, ali so ustrezno pripravljeni; naposled se po izpraševanju vse skupaj v trenutku razblini. Kako bodo preživeli počitnice, postane njihova glavna skrb – zlasti za tiste, ki so se že odločili, kaj bodo počeli ob zaključku poletja, ko bo čas za nadaljevanje študija oz. za iskanje zaposlitve.

Verjetno najbolj vroči dnevi v letu spremljajo začetek letošnje mature na slovenskih višjih srednjih šolah v Gorici. Po dveh pisnih nalogah, s katerimi so se maturanti in maturantke spopadli prejšnji teden, se je v ponedeljek začel ustni del državnega izpita. Kot prvi so prišli na vrsto petošolci turistične smeri zavoda Žige Zoisa, kjer je skupno enajst kandidatov; ustni izpit se je zanje nadaljeval včeraj in se bo zaključil danes. Včeraj se je pred maturitetno komisijo zvrstilo tudi prvih pet maturantov zavoda Jurija Vege, kjer se bo danes izpit zaključil z drugimi štirimi petošolci. Med včerajšnji maturanti zavoda Vega je bil Simon Tomsic s Peči; profesorji so mu za začetek pokazali fotografijo s simboloma za moški in ženski spol, nakar je imel nekaj minut časa, da je razmislil, kako povezati vseh šest predmetov, ki so prišli v poštev za maturo. Začel je z angleščino, saj so med poukom v angleškem jeziku obravnavali vprašanje enakosti med spoloma, zatem je spregovoril o Cesareju Paveseju, Filippu Tommasu Marinettiju in Gabrieleju D’Annunziu, dalje še o fašizmu, njegovem vzponu in padcu. V zaključnem delu izpraševanja je analiziral pesem Dragotina Ketteja Na molu San Carlo, naposled je obrazložil, kako je rešil pisno nalogo iz informatike in zakaj je izbral določene ukaze in poizvedbe iz metode Three-way handshake. »Nisem še dokončno izbral univerze, na katero se bom vpisal. Sošolci so mi svetovali študij multimedije; v tem primeru bi moral izbrati med Slovenijo in Pordenonom,« nam je povedal Simon, ki še ni odločil niti, kako bo preživel poletje. »Najprej se malce odpočijem, nakar bomo videli,« nam je priznal ob zaključku mature. Na tehniškem polu bodo kot zadnji prišli na vrsto maturantje smeri uprava, finance, marketing zavoda Žige Zoisa (skupno jih je dvanajst), kjer se bo ustni del začel danes in se zaključil v petek, 1. julija.

Na licejih Trubar-Gregorčič se je ustni del izpita začel včeraj, in sicer na humanističnem liceju, kjer svoje znanje dokazuje osem maturantk in en maturant. Sredi včerajšnjega jutra je pred komisijo stopila Ester Devetak iz Gorice. Njej so profesorji pokazali fotografijo likovnega dela Edvarda Muncha Krik, tako da je uvodoma spregovorila o ekspresionizmu, zatem o romanu Oscarja Wilda Slika Doriana Graya, o Robinsonu Daniela Defoeja, o Srečku Kosovelu, o Matkovi Tini Ivana Preglja in o psihoanalizi. Nazadnje je prišel na vrsto še zaščitni zakon za slovensko narodno skupnost, poleg katerega je kandidatka omenila še tretji člen italijanske ustave, ki vsem občanom zagotavlja enake pravice ne glede na spol, raso, jezik, vero, politična prepričanja in socialno stanje. Zadnje vprašanje je običajno namenjeno načrtom, ki jih imajo maturantje glede nadaljnjega študija oz. iskanja zaposlitve. Ester se je že odločila: vpisala se bo na ljubljansko pedagoško fakulteto, medtem ko si med poletjem želi čim več morja in sprostitve. Poleg tega bo svoj prosti čas posvetila tudi skavtom in dejavnostim mladinskega zbora Emil Komel.

V četrtek in v petek se bo ustni del državnega izpita nadaljeval na klasičnem liceju Primoža Trubarja, kjer bo svoje znanje dokazovalo šest maturantk. Kot zadnji bodo prišli na vrsto petošolci znanstvenega liceja, ki jih je skupno dvanajst. Člani maturitetne komisije jim bodo prisluhnili v petek, 1. julija, v soboto, 2. julija, in nazadnje še v ponedeljek, 4. julija, nakar bo dokončno padel zastor nad letošnjo maturo v slovenskem višješolskem središču v Gorici.