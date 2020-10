Nasad konoplje v Šempetru

Novogoriški policisti so minulo sredo v Šempetru pri Gorici zasegli večji nasad prepovedane droge konoplje. Ugotovili so, da je 25-letni lastnik gojil petdeset rastlin v velikosti dveh metrov in pol. Zasežene rastline so policisti poslali v nadaljnjo analizo, na podlagi rezultatov bodo zoper osumljenca podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Novi Gorici, in sicer zaradi utemeljenega suma storitve kaznivega dejanja neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami, nedovoljenimi snovmi v športu in predhodnimi sestavinami za izdelavo drog. O zadevi je policija obvestila tudi pristojne pravosodne organe.