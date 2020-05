Našli tudi okostje dojenčka

Med posmrtnimi ostanki, ki so jih našli pod goriškim grajskim obzidjem, so tudi kosti otroka, mogoče dojenčka. Najdba je postavila na glavo vsa dosedanja ugibanja o izvoru okostnjakov, ki so jih našli med ponovnim začetkom del za gradnjo grajske vzpenjače. Začetno so mislili, da gre za vojake, padle v prvi svetovni vojni, zatem so zaradi nemške krogle hipotizirali, da kosti pripadajo antifašistom in partizanom, ki so jih nacisti med od decembra 1943 do aprila 1945 ustrelili na goriškem gradu. Po najdbi otroških kosti je še toliko bolj jasno, da so za identifikacijo posmrtnih ostankov potrebne dodatne analize.

