Nasprotujejo prehodu na plin

Termoelektrarna družbe Energia pulita na robu Štandreža je sprožila postopek, ob zaključku katerega bi v njej namesto rastlinskega olja sežigali zemeljski plin. Na to opozarjajo okoljevarstveniki zveze Legambiente iz Gorice, ki jih novica nikakor ne navdušuje.

»Projekt prikazujejo kot potencialen prispevek k stabilnosti in varnosti državnega električnega omrežja, saj bi omrežju lahko zagotovili fleksibilno in hitro proizvodnjo energije. Ta mehanizem sodi v t.i. capacity market (trg zmogljivosti), neke vrste banko električne energije oz. rezervo, ki jo je mogoče porabiti v izrednih razmerah ali v primeru krize. Do tega pa ne sme priti z zaganjanjem novih termoelektrarn na plin,« opozarjajo okoljevarstveniki in poudarjajo, da je zemeljski plin fosilno gorivo. »Naložbe v nove elektrarne na zemeljski plin izkoriščajo sredstva, ki bi jih bilo treba nameniti razvoju obnovljivih virov energije. Vse bolj pogosti katastrofalni vremenski pojavi, kot so požari v Sibiriji, rekordne temperature v Kanadi, poplave v Nemčiji, na Kitajskem in v severni Italiji so jasen pokazatelj, da se je treba nujno soočiti z vprašanjem podnebnih sprememb. Uporaba fosilnih goriv, med katerimi je tudi zemeljski plin, je v prejšnjem stoletju v največji meri botrovala podnebnim spremembam: da spremenimo smer, potrebujemo pogumne odločitve. Poročilo medvladnega foruma o podnebnih spremembah IPCC opozarja, da je konstantno znižanje izpustov ogljikovega dioksida ključnega pomena za omejitev posledic podnebne katastrofe, ki je že tu,« poudarjajo predstavniki zveze Legambiente. Goriška sekcije zveze naravovarstvenikov obenem poziva k sklicu skupnega omizja, na katerem bi vzeli v pretres konkretne predloge za alternativno proizvodnjo energije na Goriškem.