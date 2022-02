Nasprotujejo sežiganju plina

Z množičnim shodom na Trgu Republike v Tržiču – in zatem še s »flash-mobom« na Korzu Verdi v Gorici – so v soboto naravovarstveniki in krajani izrekli svoje nasprotovanje nadaljnjemu sežiganju plina za proizvodnjo električne energije.

V Tržiču so opozorili, da s termoelektrarno družbe A2A sobivajo že 57 let in da so naveličani njenih izpustov in hrupa, ki ga proizvaja. Zaradi tega ne nameravajo pristati na načrt družbe A2A, ki bi rada prenovila centralo, da bi lahko v njej sežigala metan namesto premoga. Prebivalci tržiškega rajona Enel so se zahvalili občinski upravi in sploh občinskim svetnikom večine in opozicije, ki si prizadevajo, da bi čim prej prišlo do zaprtja termoelektrarne, ki ji bo s koncem leta 2025 zapadlo okoljsko integrirano dovoljenje.

Oba shoda je organizirala zveza Legambiente, na goriškem so posebno pozornost namenili Štandrežu, kjer se obetata dve novi termoelektrarni na plin. Člani skupine EkoŠtandrež so opozorili, da družba Metaenergiaproduzione ravnokar gradi novo termoelektrarno na plin v Ulici Ressel, medtem ko je podjetje Energia pulita pred kratkim sprožilo postopek, ob zaključku katerega bi v svoji pred nekaj leti zgrajeni centrali namesto rastlinskega olja rado sežigalo zemeljski plin. »Naložbe v nove elektrarne na zemeljski plin izkoriščajo sredstva, ki bi jih bilo treba nameniti razvoju obnovljivih virov energije. Ravno uporaba fosilnih goriv, med katerimi je tudi zemeljski plin, v največji meri botruje podnebnim spremembam,« opozarjajo okoljevarstveniki.