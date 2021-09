Natolijeva »džungla« v Varšavi

Dokumentarni film The Jungle, ki ga podpisuje goriški režiser Cristian Natoli, bo svojo mednarodno premiero doživel na filmskem festivalu v Varšavi. Natolijev film obravnava gledališko delavnico, ki jo igralka in režiserka Elisa Menon vodi za skupino afganskih in pakistanskih migrantov. V Gorico so prispeli po balkanski poti, zatočišče pa je marsikdo našel na bregovih Soče, ki so ji rekli kar »džungla«.

Dokumentarni film The Jungle se osredotoča na pletenje vezi med protagonisti tega projekta in išče stične točke, ne pa razlik. »Elisino delo skuša nevidne narediti vidne, skuša povezati med sabo različne realnosti, tudi tiste z družbenega obrobja. Film obravnava temo oddaljenosti. S kulturnega in jezikovnega vidika se nanaša na odnos med migranti in krajevnim prebivalstvom, s fizičnega vidika pa na tistega med migranti in njihovimi družinami,« pravi režiser. Natolijev film se bo v Varšavi potegoval za nagrado publike (v preteklosti so zmagala dela kot Trainspotting, The full monty, La vita è bella, predstavili ga bodo še na drugih festivalih, v kinodvoranah pa bo na ogled prihodnje leto. Producenta sta goriška Tesla Production in 4Film iz Zagreba.