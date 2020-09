Navijajo za Gorici

Podpora kandidaturi obeh Goric za Evropsko prestolnico kulture leta 2025 se predvsem v krajih, ki so blizu obema mestoma, vztrajno širi. V pisni obliki so jo že naznanile občine Števerjan, Doberdob, Moraro, Moš, Gradež, Turjak, Romans, Vileš, Škocjan, Tržič, Zagraj, Ronke, Šlovrenc, Mariano, Gradišče in Koprivno, še marsikdo je napovedal svojo podporo.»Podpora, za katero se zahvaljujem vsem kolegom županom, je dokaz, da izredna priložnost Evropske prestolnice kulture 2025 ne zadeva le dveh mest, temveč širši prostor, ki bo gotovo doživel pozitivne posledice tako iz turističnega kot ekonomskega vidika, če bomo prišli do zmage,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna.

