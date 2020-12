Navodila upoštevajo že pri gradnji pločnikov

Vsakodnevnim opravkom, kakršni so obisk šole, trgovine ali pošte, zdrav človek ne posveča večje pozornosti. Za invalide in starostnike pa lahko nepremostljivo oviro pomenijo že previsok robnik ali neprimerna vrata. In ravno odpravi arhitektonskih ovir, ki predstavljajo poseg v samostojnost gibalno oviranih oseb pri vsakodnevnih aktivnostih, je namenjen načrt PEBA, ki ga je sovodenjski občinski svet potrdil na ponedeljkovi seji. Načrt je izdelal arhitekturni studio Stradivarie, čigar navodila za čim večjo dostopnost javnih objektov že upoštevajo pri gradnji novih pločnikov v Prvomajski ulici, ki je ravnokar v teku. Prihodnje leto se jih bo uprava držala tudi pri obnovi občinske stavbe.

