Ne izključujejo namernega požiga

Včeraj je nekaj minut pred 11. uro dopoldan zagorelo nad naseljem Dolga Poljana v Občini Ajdovščina. Požar se je razširil na pogorišču, kjer je pred dvema dnevoma že gorela trava, nizko rastlinje in gozd na obeh straneh lokalne ceste Dolga Poljana – Col. Požar, ki se je širil proti naselju, so obvladali v popoldanskih urah, pogorelo je okoli sedem hektarjev površin. Z ognjenimi zublji se je spopadalo okoli 200 gasilcev, s strani pristojne službe je bila aktivirana tudi gasilska zveza Severnoprimorske regije in gasilci iz Sežane, Komna in Postojne. Pomoč pri gašenju je gasilcem nudil tudi helikopter Slovenske vojske. Cesta med Colom in Dolgo Poljano je bila zaprta. Policija pa nadaljuje z delom, saj ugotavlja, ali ni bil požar morebiti podtaknjen.

