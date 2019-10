Ne le tržnica, a tudi kraj dogodkov za prehrano, kmetijstvo in turizem

Številni udeleženci so danes zjutraj prisostvovali odprtju nove pokrite tržnice zveze Coldiretti v Ulici IX Agosto, kjer je nekoč obratovala izposojevalnica filmov Blockbuster. Na tržnici bo trikrat tedensko – ob ponedeljkih med 15. in 19. uro ter ob torkih in sobotah med 8.30 in 13. uro – svoje dobrote ponujalo 16 kmetij z Goriškega in bližnjih krajev: na voljo bodo sveža zelenjava in sadje, vino, siri, olje, meso, moka, kruh, testenine, rože in še marsikaj. Za kmetijska podjetja bo to pomembna izložba, za občane pa priložnost, da si privoščijo kakovostno lokalno hrano. Med sodelujočimi je tudi Sara Devetak z Vrha, ki na tržnici ponuja med in marmelade, z dvojezičnim cenikom pa ob svojih izdelkih hvalevredno promovira tudi rabo slovenščine.

»Projekt nove tržnice je navdušujoč, saj ne gre za preprosto trgovino: postati želi kraj druženja, kjer bo Goričanom na voljo 400 kvadratnih metrov dobrot in dogodkov, ki bodo povezani z zdravo prehrano, zaščito kmetijstva in okolja ter razvojem turizma,« pravi goriški župan Rodolfo Ziberna.