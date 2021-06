Ne predaja se malodušju

Življenje ji ni prizaneslo: po otroškem »peklu« na Haitiju se je soočila z rakom dojke, a volje do življenja ji ni zmanjkalo. Nicole Primozic, Sovodenjka po posvojitvi, je svoje težke življenjske preizkušnje opisala v dveh knjigah, Vivi! Ogni istante in L’inferno ti fortifica, ki ju je predstavila v sredo na dvorišču sedeža kulturnega društva Skala v Gabrjah. Na srečanju, ki spada v niz Junijskih večerov v organizaciji Občine Sovodnje in v cikel srečanj o dobrem počutju v organizaciji društva Skala, sta spregovorila tudi zdravnik Jože Stacul in fiziatrinja Marzia Maurencig. Z gosti se je pogovarjala Alenka Florenin.Zgodba Nicole Primozic se začenja leta 1979, ko se je rodila v napačnem delu sveta, na Haitiju na Karibskih otokih. Kot osma izmed devetih otrok je preizkusila težave, ki jih prinašata revščina in lakota; pri šestih letih je doživela smrt staršev, takoj zatem je pobegnila pred poskusom prodaje trgovcem človeških organov. Ponovno je zaživela, ko jo je misijonarka, sestra Anna, dala v posvojitev: pri devetih letih je prišla v Sovodnje, kjer še danes živi z možem in dvema otrokoma, in se tako znašla v novem svetu, v novi kulturi in v boljšem življenju. O svojem otroštvu v »peklenem« kraju pripoveduje v knjigi L’inferno ti fortifica, ki je maja letos izšla pri založbi Phasar. Za ilustracijo platnice je poskrbela Sovodenjka Janina Cotič, medtem ko je spremno besedo zapisal honorarni konzul Haitija v Italiji Marco Pasini.»Preizkusila sem stvari, ki jih noben otrok ne bi smel doživeti. Kljub revščini in vojni je ta kraj v meni nekaj pustil. Kot pravim v svoji knjigi, če smo lahko nostalgični po obisku Afrike, imam jaz kljub težkim doživetjem nostalgijo po Haitiju,« je na predstavitvi povedala Nicole Primozic, ki se v knjigi spominja otroštva, ko se pri 17 letih z mamo vrača iz potovanja na Haitiju. Zamisel o knjigi se je porodila pred sedmimi leti, ko so jo prijateljice spodbudile k opisu zanimive življenjske zgodbe. Takrat je napisala samo dve strani, ker je bilo spominjanje na otroštvo boleče, koronavirusno obdobje je predstavljalo priložnost, da se je spet lotila pisanja. Napisala je torej zgodbo svojega življenja do 40. leta starosti, ko je premagala raka; zgodbo je razdelila v dve knjigi. Težko preizkušnjo rakavega obolenja opisuje v knjigi Vivi! Ogni istante, ki je izšla že leta 2019, ko je ob knjigi ustanovila tudi združenje Volendo Continuare ODV... a sostegno dei pazienti oncologici, ki nudi pomoč in podporo onkološkim bolnikom. »Nekega januarskega dne sem se prebudila in opazila dve izboklini na prsih, sprva sem situacijo zanemarila, čakala sem s prepričanjem, da bosta z menstruacijami izginili,« je povedala Nicole, ki je isto bolezen že doživela z mamo, ki je prav tako zbolela za rakom dojke. Tisto januarsko jutro je bilo samo začetek težkega procesa zdravljenja, ki se je na srečo zelo dobro končal in je v njeno življenje ob slabem prinesel tudi veliko lepega.