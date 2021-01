Ne samo delci PM10, skrbita jih tudi hrup in smrad

Združenje Legambiente je v Gorici poleg nekaterih skupin občanov, ki se ukvarjajo s specifičnimi okoljskimi vprašanji, najbolj organizirana naravovarstvena organizacija. Pred kratkim je v vodstvu goriškega krožka prišlo do zamenjave. Luco Cadeza, s katerim so objavili pogovor pred nekaj tedni, je zamenjala nova predsednica Annamaria Tomasich. Zaposlena je v zdravstvu kot medicinska sestra v goriški bolnišnici, živi pa v Štandrežu, kjer je aktivna tudi v domačem odboru EkoŠtandrež, ki pozorno sledi vprašanjem onesnaževanja iz tamkajšnje industrijske cone in drugim okoljskim problemom, ki vznemirjajo krajane. Z novo predsednico smo se pogovorili o okoljskim razmerah v Gorici, načrtih združenja v novem letu in pobliže tudi o težavah v Štandrežu, ki je okoljsko gledano gotovo eden najbolj ranljivih primestnih predelov.

Kakšno je bilo okoljsko stanje v Gorici v minulem letu 2020?

Stanje je v glavnem zadovoljivo, kar pa še ne pomeni, da ni težav. Splošen problem, ki zadeva vse občane, je gotovo kakovost zraku, ki smo ji pri Legambiente posvetili posebno pozornost v okviru projekta Che aria tira. Izkazalo se je, da so razmere v Gorici komaj zadovoljive. To pomeni, da bi v tako majhnem mestu lahko bile tudi občutno boljše, za kar pa so potrebni ustrezni ukrepi za omejevanje virov onesnaževanja. Še vedno je preveč drobnih prašnih delcev v zraku, mejne vrednosti delcev PM10 in še nevarnejših PM2,5 so bile večkrat presežene.