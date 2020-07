Neizbrisno sled je pustil tudi v Krminu in Gorici

Na svojem domu v kraju Pettenasco pri Novari je v ponedeljek umrl starosta italijanskih gledaliških igralcev Gianrico Tedeschi, ki je 20. aprila praznoval stoti rojstni dan. Tedeschi se je rodil leta 1920 v Milanu; med drugo svetovno vojno so ga kot vojaka poslali v Grčijo, po kapitulaciji Italije se ni hotel pridružiti salojski republiki, zaradi tega so ga deportirali v Nemčijo. Po vojni se je predal gledališču in uspešno nastopal po vsej Italiji. Leta 1998 je zaigral na odprtju prenovljenega krminskega gledališča, takoj zatem je začel sodelovati s skupino goriškega gledališkega združenja Artisti Associati. V desetih letih sodelovanja je nastopil v številnih gledaliških predstavah, številne so bile uprizorjene tudi v goriškem Kulturnem domu, kjer je ustanova Emac pod taktirko Giuseppeja Agattija priredila osem abonmajskih sezon.

»Tedeschi je bil velik mojster besede in gledališča, je pa bil tudi zelo simpatičen in preprost. V spomin sta se mi še posebej vtisnila njegova globoka navezanost na italijansko odporništvo in poziv k ohranjanju zgodovinskega spomina, ki ga je na podlagi svoje težke preizkušnje v nemških taboriščih Sandbostel in Wietzendorf naslovil na mlade,« je ob stotem rojstnem dnevu priznanega gledališkega igralca poudaril predsednik goriškega Kulturnega doma Igor Komel.