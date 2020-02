Nekaterim psom so morali amputirati jezik

Zaradi mile zime se pinijev sprevodni prelec letos pojavlja prej kot običajno. Na borovcih v novogoriškem urbanem mestnem središču je že moč videti bele vataste zapredke, ponekod naj bi celo že opazili tudi gosenice. Te so nevarne zaradi drobnih ožigalnih dlačic, ki jih imajo po telesu. Stik z njimi povzroča nemalo težav tako ljudem kot živalim.

Kot je za RTV Slovenija pojasnil Anton Lavrenčič iz Veterinarske bolnice Vipava, so že obravnavali primere psov, ki so gosenice skušali pojesti. Ob stiku s toksinom v dlačicah gosenic jim je zato odmrlo tkivo na jeziku, kar so morali reševati z amputacijo. Gosenice prelcev imajo na telesu drobne ožigalne dlačice, ki vsebujejo toksin. »Pri stiku s kožo dlačice povzročajo vnetje - gosenični dermatitis. Vnetje se kaže s srbenjem in izpuščaji, ki so rdečkasti, privzdignjeni ali celo mehurčasti,« opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ). Pri stiku z očmi ali dihali povzročajo vnetje očesne veznice, žrela, redko tudi težave z dihanjem in astmo. Zabeleženih je tudi nekaj hudih alergičnih reakcij (anafilaktičnih šokov) pri ljudeh, ki so bili močno izpostavljeni gosenicam, opozarjajo na NIJZ.

Na novogoriški mestni občini zadnjih dvajset let enkrat letno izvajajo odstranjevanje zapredkov pinijevih sprevodnih prelcev, ker pa so se lani bolj namnožili, so jih odstranjevali dvakrat in to na območju mestnega središča. Borovci namreč rastejo v mestnem parku, znanem tudi kot Borov gozdiček, tik ob otroških igralih ter ob blokovskih naseljih. Odstranjevanje tega škodljivca, ki prizadene tudi gostitelja – borova drevesa – je namreč možno le mehansko. Vrhove dostopnejših dreves »obdelajo« s pomočjo kamionskih hidravličnih dvigal, za tista, ki pa se nahajajo na manj dostopnih mestih, pa je občina najela plezalce, ki so se poslužili vrvne tehnike, nam je včeraj pojasnila Nataša Likar iz občinskega oddelka za okolje, prostor in javno infrastrukturo.