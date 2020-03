Nekdanji market bo postal islamsko kulturno središče

V teku šestih mesecev naj bi nekdanji market Hardi v Tržiču končno dobil nov videz. Pred nekaj dnevi so se uradno začela dela v poslopju, ki je od 22. junija 2017 last bangladeškega društva Baitus Salat. Na površini 1840 kvadratnih metrov bo društvo uredilo islamsko kulturno središče. Začetek gradbenih del so bangladeški priseljenci dočakali po dolgotrajnem boju na sodišču: pred nekaj meseci je deželno upravno sodišče sprejelo priziv društva Baitus Salat, ki se je petnajst mesecev prej pritožilo zoper zaustavitev gradbenih del s strani tržiške občinske uprave. Upravni sodniki so tudi obsodili tržiško občino, naj društvu izplača sodne stroške v višini dva tisoč evrov. Občinska uprava je vsekakor napovedala, da bo vložila pritožbo pred italijanskim državnim svetom. Po zakonu mora to storiti v teku 180 dni: rok zapade 2. aprila, vendar je tudi to pod vprašajem, glede na sedanje razmere in ukrepe zaradi koronavirusa. pristojen parlament,« pravi tržiška županja Anna Cisint.