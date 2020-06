Nekdanjo šolo Pitteri bi lahko prodali

Stavba nekdanje šole Riccarda Pitterija v Gorici sameva že mnogo let. Žalostnega propadanja, ki je posledica tega, da občina nima finančnih sredstev za njeno obnovo in tudi ne načrtovanih vsebin, ki bi lahko upravičevale tako veliko naložbo, pa bi lahko bilo kmalu konec. Goriški občinski odbor je sprejel sklep, na podlagi katerega je v triletni načrt prodaje občinskega nepremičninskega premoženja vključil tudi nekdanje šolsko poslopje v Kapucinski ulici, v katerega namerava uprava za izvrševanje kazenskih sankcij za severno Italijo razširiti goriški zaporniški kompleks: z vključitvijo stavbe v seznam nepremičnin, ki so naprodaj, je občina ugodila napovedi pravosodnega ministrstva, da je pripravljeno propadajočo stavbo tudi odkupiti.»Ta napoved je bila za nas presenečenje. Začetno je namreč kazalo, da bo edina možna rešitev za oddajo nekdanje šole državi in njeno obnovo prenos stavbne pravice na ministrstvo za obdobje 71 let. Nedavno pa so nam z ministrstva sporočili, da razmišljajo tudi o odkupu. Zato smo poslopje vključili v seznam občinskih stavb, ki so namenjene prodaji; o spremembi se bo na eni izmed prihodnjih sej izrekel tudi občinski svet,« pojasnjuje Francesco Del Sordi, ki je v goriški upravi pristojen za občinsko premoženje. Ocenjena vrednost stavbe in zemljišča, ki ga trenutno za parkiranje svojih vozil uporabljajo uslužbenci občine, zapora in sodišča, je 490.000 evrov.