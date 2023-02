Nekoč šola za medicinske sestre, danes stanovanjski dom

Pred obstojem univerzitetne smeri so se tu šolale medicinske sestre, zdaj pa gosti delavce, študente in ukrajinske begunce. Tik ob meji med Gorico in Šempetrom, ob nekdanji bolnišnici, stoji stanovanjski dom sester Previdnosti. V mestu so lastnice tudi središča Nazareno, v katerem sprejemajo prosilce za azil, povečini afganistanske in pakistanske državljane. Za upravljanje obeh domov skrbi socialna zadruga Il Mosaico: v domu ob meji storitve izvaja preko ene izmed pridruženih zadrug, La Cisile.

V domu sester Previdnosti so se med letoma 1937 in 1997, kot rečeno, šolale medicinske sestre. Že od leta 1991 so v njegovih prostorih sicer začeli ponujati nastanitev delavcem in študentom.

Dom z dolgo zgodovino

»Dom je bil po Italiji zelo poznan, saj je tu imela sedež ena najbolj prestižnih šol za medicinske sestre. Po opravljenih prvih dveh letih drugostopenjske srednje šole so kandidati opravili zelo strogo triletno izobraževanje, po katerem so postali poklicni zdravstveni delavci. Tudi zaradi intenzivnih ritmov dela ter zato, ker so nekateri prihajali iz bolj oddaljenih krajev, so v domu tudi stanovali. Ko so se izobraževalne kompetence prenesle na univerze, se je prostor takorekoč spraznil, zaradi česar so sestre začele sprejemati tudi druge goste,« razlaga predsednik zadruge La Cisile Mauro Perissini, ki zdaj upravlja stanovanjski dom. Uradno ima stanovanjski dom naziv študentskega in počitniškega doma, v njem stanujejo univerzitetni študentje in zaposleni, predvsem šolsko osebje s celoletnimi suplencami in zdravstveni delavci, ki sodoma iz oddaljenih krajev. Na voljo imajo namestitev in zajtrk. Kako se zadruga Il Mosaico vklaplja v zgodbo doma, nam Perissini takole razloži. »Tudi v luči odnosa, ki ga s sestrami Previdnosti že več časa imamo zaradi središča Nazareno, so nas leta 2021 prosile, ali bi sodelovali z njimi pri upravljanju doma. Jeseni istega leta so nam tako poklonile dovoljenje za dejavnost in nam dale stavbo v uporabo. Formalno breme celotne dejavnosti nosi torej zadruga Il Mosaico, ki dom upravlja preko zadruge La Cisile,« pravi še Perissini.

Lani begunski val iz Ukrajine

V domu imajo enoposteljne sobe, skupno je na voljo 100 mest, stranišča in prhe so v skupni uporabi. V jedilnici jim pripravijo zajtrk, po želji pa lahko gostje uporabljajo tudi kuhinjo. »V začetku smo enostavno nadaljevali z dejavnostjo, ki so jo imele sestre, in gostili razne kategorije oseb. V pripravi smo imeli majhno središče za razne socialne storitve, nato pa se je začela vojna v Ukrajini. Prišel je prvi val beguncev iz te države. Marca 2022 smo torej v dogovoru z goriško prefekturo emergenčno sprejeli 35 ukrajinskih državljank. Delovali smo na podlagi urgentne razširitve pogodbe, ki velja za sprejemanje prosilcev za azil v Nazarenu. Čez kak mesec smo formalizirali sprejem in se dogovorili s prefekturo, v bistvu gre za zelo podoben sporazum kot za upravljanje središča Nazareno. Bistvena razlika je v tem, da ukrajinskim državljanom ni potrebno zaprositi za azil; ker prihajajo iz Ukrajine, imajo pravico do mednarodne zaščite. No, sredi lanskega poletja smo nato sodelovali pri državni ponudbi za namestitev ukrajinskih državljanov, ki so bili tačas nastanjeni v hotelih. Na ta način smo lahko ponudili še deset mest. Danes imamo v domu sester Previdnosti približno 45 Ukrajincev, kar je maksimalno število,« pravi Perissini. Nekateri izmed njih so se po prvih mesecih vojne vrnili v Ukrajino, v drugih primerih se je oče ali sin pridružil ženi oz. mami v Gorici.