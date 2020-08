Domačini opozarjajo na ekonomsko računico delovanja solkanske hidroelektrarne. V pismu z naslovom »10-letnemu dečku, ki je utonil v smaragdni reki, v slovo«, pod katerega sta podpisana Branko Marušič in vodja Brodarskega društva Solkan Tomaž Urbančič, med drugim poudarjajo: »Nenadnih dvigov vode je na Soči iz leta v leto več. Pred desetletjem tega nismo niti opazili. Danes se dviganja gladine dogajajo tudi večkrat dnevno. Voda lahko naraste dvakrat ali trikrat dnevno. Gladina vode se lahko hitro in brez opozorila dvigne. Lahko obsediš sredi vode na skali, ki bo tudi vsak hip poplavljena. Z večjim pretokom vode postanejo “valovi” – brzice za plavalca težje obvladljive. Predstavljajmo si, da se pretok sredi toplega, lepega, sončnega dne, ko Na jezu mrgoli kopalcev, z manj kot 20 kubičnih metrov na sekundo dvigne na 120 kubičnih metrov na sekundo. Pretok se v nekaj minutah poveča za več kot šestkrat. Tudi moč brzic se poveča za šestkrat. Kopanje, ki je bilo, recimo, pred desetimi minutami primerno tudi za otroke, postane naenkrat nevarno tudi za odraslega kopalca. In vse to se zgodi brez opozorila«.

