Nepozabna, tako ali drugače

Koronavirusna pandemija je letošnjim maturantom prekrižala načrte. Državni izpit, ki označuje konec višješolske kariere in vstop v odraslost, se bo letos zaradi izrednih razmer odvijal nekoliko drugače: odredba italijanske ministrice za šolstvo določa, da bo potekal samo v ustni obliki z začetkom 17. junija. Dijaki, ki obiskujejo pete razrede šestih smeri v slovenskem višješolskem centru v Gorici, imajo o ministrskih odločitvah mešana mnenja, gotovo pa je, da se bodo na zadnje šolske trenutke spominjali s kančkom grenkobe. Dolgi šolski hodniki in razredi, kjer so zaskrbljeni maturanti iz leta v leto delili zadnje trenutke v šolskih klopeh, bodo ostali prazni: 17. junija 2020 se bo pisala nova zgodba maturitetnega izpita, ki bo ostala v zgodovini ministrstva za šolstvo. Od tradicionalnega zrelostnega izpita bo letos ostal le ustni del, ki se bo kljub vsemu odvijal »v živo«. Ministrica za šolstvo Lucia Azzolina je 16. maja podpisala odredbo, ki določa, da bo ustni izpit veljal 40 točk, ki jih bo dodelila notranja komisija; ostalih 60 točk bodo dijakom podelili na podlagi ocen in dosežkov zadnjih treh let šolanja. Do 1. junija bodo dijaki prejeli tudi navodila za pisni izdelek: temeljil bo na predmetih, ki so bili ponavadi vključeni v drugo pisno nalogo in ga bodo morali oddati do 13. junija. Nato ga bodo zagovarjali pred komisijo profesorjev, ki jih bodo spraševali na podlagi napisanega. Kljub temu, da manjka do izpita manj kot mesec dni, se maturanti še vedno soočajo z več neznankami; šolanje na daljavo žal ne pripomore k njihovi pozitivni naravnanosti.

Alessia Leopuscech

Alessii Leopuscech, dijakinji 5. razreda znanstvenega liceja Simon Gregorčič, se ustna preizkušnja zdi najboljša varianta: za znanstvene predmete, predvsem matematiko in fiziko, so videolekcije zelo malo učinkovite, zato meni, da bi v primeru pisne naloge sploh ne bila pripravljena. Skrbi jo pisni izdelek iz matematike in fizike, saj je 12 dni premalo, da bi matematično vajo pretipkala na računalniku z ustreznim matematičnim programom. Zadovoljna je, da bo dobila večje priznanje za šolske uspehe iz prejšnjih let in da bo njen ustni izpit veljal »le« 40 točk; trdi, da bi lahko tako razmerje v točkovanju ohranili tudi v bodoče. Kot marsikateri drugi maturant je razočarana nad tem, da ne bo imela ganljivih spominov na zadnje šolske izkušnje. »22. februarja si sploh ne bi mislila, da bi lahko bilo tisto sobotno jutro tudi zadnje jutro, ki ga bom preživela na šolskih klopeh,« pravi Alessia, ki bi zelo rada zadnjič slišala šolski zvonec.

Daniel Černic

Za Daniela Černica, ki obiskuje 3. licej na klasičnem liceju Primož Trubar, so bili zadnji trije meseci šolanja na daljavo precej utrudljivi, »zaradi novonastale situacije nismo sledili stalnemu šolskemu urniku, kljub temu so se profesorji držali ravnateljevih pravil: imeli smo samo štiri učne ure na dan in dve dodatni uri tedensko, med katerimi smo lahko kaj dopolnili. Profesorji so prilagodili program zmanjšanemu številu ur, vsekakor pa smo ga morali sami dopolnjevati in nam je to vzelo veliko časa, ki bi ga drugače posvetili ponavljanju snovi za maturo«. Do zadnjega je upal, da bodo tudi v Italiji, kot v marsikateri drugi državi, ukinili letošnji zrelostni izpit. S sistemom točkovanja se ne strinja preveč, saj taka dodelitev točk bo po njegovem mnenju nagradila povprečne dijake, ne pa tiste, ki ciljajo k odličju. Pred nekaj dnevi so bili seznanjeni s pravili obnašanja na izpitu: v poslopje bodo vstopali in izstopali po dveh različnih vratih, pred vstopom bodo morali izmeriti telesno temperaturo, si umiti roke z razkužilom ter nositi zaščitno masko do vhoda v razred. Med spraševanjem bodo morali ohraniti varnostno razdaljo od profesorjev, lahko pa bodo brez maske. Čeprav ga od izpita ločujejo trije tedni, pravi, da nanj še ni pripravljen in zato zadnje trenutke pred izpitom doživlja stresno.

Fabian Lupoli

Tudi Fabian Lupoli, maturant smeri uprava, finance in marketing zavoda Žiga Zois, si bo v prihodnjih tednih moral »zavihati rokave«, a kljub temu ostaja optimist in ve, da bo njegov trud na koncu poplačan. Poteza ministrice Azzolina, ki nagrajuje uspehe iz prejšnjih šolskih let, se mu zdi ustrezna, saj je v teh mesecih šolanja na daljavo marsikdo, in tudi on sam, imel težave z internetno povezavo, kar je gotovo pogojevalo pripravljenost v najnovejši snovi.

Rebecca Fierro

Rebecca Fierro, dijakinja petega razreda humanističnega liceja Simon Gregorčič, je razočarana nad odločitvijo ministrstva za šolstvo. »Maturo hočeš doživeti zaradi lastnega zadoščenja in je tisti trenutek, za katerega veš, da bo prišel in ga nestrpno pričakuješ, čeprav si zaradi njega hkrati zaskrbljen. Ga ne doživljaš enako, če se odvija v taki obliki, prav tako niso enaki spomini, ki jih boš ohranil: peti letnik je pač peti letnik in nihče ti ne bo vrnil teh zadnjih trenutkov na šoli,« pravi Rebecca in dodaja, da je ustni izpit lahko zelo kompleksen, saj morajo dijaki poleg zagovora pisnega izdelka tudi opisati svojo izkušnjo v okviru izmenjave šola-delo; profesorji jih bodo lahko vprašali tudi za analizo krajših literarnih tekstov. Upala je, da bo izpit potekal v pisni obliki, saj zelo rada piše. »Zaradi virtualnega šolanja in posebnih dinamik, ki so se rodile v tej situaciji, se sploh ne zavedam, da je matura res pred vrati,« pravi in dodaja, da se še ne čuti pripravljena na to posebno preizkušnjo.

Veronika Sambo

»Matura je življenjski dogodek, ki so ga doživeli vsi dijaki pred nami in ga bodo doživeli tudi tisti za nami, zato se mi zdi pravično, da ga lahko izkusimo tudi mi, čeprav v takih neprijetnih okoliščinah,« je zadovoljna Veronika Sambo, dijakinja 5. razreda turistične smeri zavoda Žiga Zois. Tudi ona si je želela, da bi izpit opravili v pisni obliki, je pa vesela, da ga bo lahko tako ali tako opravila tudi v tej nenavadni situaciji. Pisni izdelek je ne skrbi pretirano, saj bo ta najverjetneje vaja iz gospodarstva, ki jo bodo morali izpeljati v angleščini. Najbolj je razočarana nad tem, da ne bo mogla praznovati »valete«, saj so se v prvem štirimesečju močno trudili za nabirko denarja.

