Nepredvidljivi bolezni kljubujejo s sočutjem

Med številnimi združenji, ustanovami in zdravstvenimi oddelki, ki delujejo v goriškem parku Basaglia, je tudi pokrajinska sekcija državnega združenja multiple skleroze AISM (Associazione italiana sclerosi multipla). Multipla skleroza (MS) je zahrbtna bolezen, ki prizadene v veliki meri ženske. »Multipla skleroza sploh ni isto kot amiotrofična lateralna skleroza, ALS, kot včasih zmotno mislijo ljudje,« nas še pred začetkom intervjuja posvari Graziella Solidoro, podpredsednica pokrajinske sekcije AISM za Gorico. V sobi, kjer ponavadi psihologinja - prostovoljka sprejema članice na pogovoru, nam nato predstavi delovanje sekcije AISM za Goriško.

S čim se pravzaprav ukvarjate pri združenju AISM?

Združenje AISM ima svojo izpostavo na Goriškem že od leta 2001. Naše delovanje je osredotočeno na podporo bolnikom z MS, predvsem tistim, ki jih je bolezen močneje prizadela in zaradi le-te imajo že hujše fizične posledice. Zanje skrbimo na več načinov: peljemo jih na primer na rehabilitacijo, za kar imamo na razpolago tri vozila. Trenutno bi radi pridobili še eno, vpisujemo pa se na razne razpise za dodelitev sredstev, saj smo dobrodelno združenje, ki je odvisno od donacij. Skrbimo tudi za druženje oseb z MS, saj zanje predstavlja trenutek razvedritve, za nekatere tudi edino priložnost oz. razlog, da se odpravijo od doma. Nudimo jim tudi psihološko podporo: z nami sodeluje prostovoljka, po poklicu psihologinja, ki članicam (v največji meri gre za ženske, op. av.) pomaga pri sprejemanju bolezni in komuniciranju z družino, delodajalcem in drugimi sogovorniki.