»Neprimerna« kandidatura tudi v Gorici

Med osemnajstimi kandidati na jutrišnjih lokalnih volitvah v Italiji, ki po ocenah protimafijske komisije ne bi smeli vložiti svoje kandidature, je tudi Silvana Romano. Njena kandidatura na listi stranke Naprej Italija v Gorici po ocenah komisije krši člen št. 1 pravilnika za samoregulacijo strank, saj je Romanova v kazenskem postopku zaradi kršitve členov št. 56 in 317 kazenskega zakonika; očitajo ji kaznivo dejanje poskusa izsiljevanja oz. podkupovanja (tentata concussione). Gre za kaznivo dejanje javnega uradnika, ki z zlorabo svojega položaja prisili nekoga neupravičeno dajati ali obljubljati njemu ali tretji osebi denar ali druge koristi, tudi nepremoženjske narave. Goriški sodnik za predhodne obravnave je za Romanovo odredil sojenje 6. oktobra 2020. Postopek naj bi bil posledica verbalnega spora med goriško občinsko odbornico za zdravstvo in zaposlenim pri zdravstvenem podjetju v času, ko je Občini Gorica županoval Ettore Romoli. Seznam »neprimernih« kandidatov je bil objavljen včeraj zvečer. Seznam nima zakonske vrednosti, ampak samo etično oz. moralno, kar pomeni, da so kandidati lahko vseeno izvoljeni.