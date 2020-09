Danes popoldne okoli 14.30 se je na nekdanji pokrajinski cesti med Poljanami in Doberdobom zgodila prometna nesreča, v katero naj bi bila vpletena tri vozila. Eno izmed teh se je prevrnilo in obstalo sredi cestišča, eno pa naj bi po razpoložljivih informacijah pristalo v jarku. Na kraju so gasilci iz Tržiča in karabinjerji. Cesta je trenutno zaprta, voznike preusmerjajo.