Nežni glasovi odmevali po mestnem središču

Zapele so na terasi nad Raštelom, tako da je bilo njihove nežne glasove slišati v celem mestnem središču. Njihov nastop si bo mogoče ogledati tudi na spletu, saj ga bodo v sredo, 23. decembra, ob 18. uri objavili na spletni strani goriškega Dijaškega doma Simon Gregorčič.»Koncert je vključen v projekt Mladi v centru, ki predvideva nastop mladih, predvsem dijakov višjih srednjih šol, vmestnemu središču, saj ocenjujemo, da pripadniki slovenske narodne skupnosti premalo nastopamo na javnih mestih, na ulicah in trgih,« poudarja ravnateljica goriškega Dijaškega doma Kristina Knez in pojasnjuje, da so julija poskrbeli za nastop na Travniku, medtem ko so lani izpeljali vrsto nastopov v raznih predelih mestnega središča. »Tokrat smo načrtovali koncert na Trgu Sv. Antona, vendar je odpadel zaradi omejitev povezanih s koronavirusom. Zaradi tega smo si zamislili koncert na daljavo, ki smo ga izpeljali na terasi hiše nad Raštelom. Nastop smo posneli in v video vključili tudi nekaj posnetkov z drona,« razlaga Kristina Knez. Za pevski nastop so poskrbele pevke iz šole solo petja Damjane Golavšek, ki deluje v sklopu Mladinskega centra v Dijaškem domu, in sicer Ivana Osojnik Kerševan, Gioia Rozic, Lina Bensa, Anastasia di Pasquale in Alyssa Mega, ki imajo od štirinajst do osemnajst let. Pele so v slovenščini, italijanščini in angleščini. V video so vključili tudi plesno točko, ki so jo pred dnevi posneli v Raštelu.

Več v današnjem (sobotnem) Primorskem dnevniku.