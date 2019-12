Ni bil Božiček ...

Tatovi so tudi letos izkoristili praznični čas za vlamljanje v domove. Policisti so na štefanovo prejeli klic iz Ulice Bona v Gorici, kjer so neznanci vlomili v stanovanje. S silo so odprli vhodna vrata in zatem prebrskali celo stanovanje, iz katerega so na koncu pobrali nekaj zlatnine.V prejšnjih dneh so policisti obravnavali nekaj vlomov tudi na Krminskem. Tatovi so na dan pred božičem vlomili v stanovanje v mestnem središču; vlom so zakrivili ob uri kosila. Prebrskali so celo stanovanje in ukradli nekaj zlata. Še prejšnji teden so neznanci v nočnih urah vlomili v urad kluba ACI v Ulici Gramsci, iz katerega so ukradli dva sefa. Nekaj domačinov je takoj po vlomu opazilo črn avtomobil, ki je zdrvel v smeri Vidma.

Pred nekaj tedni so tatovi obiskali še hišo ob robu Krmina; v tem primeru so izginili neznano kam s poročnim prstanom in ogrlico. Za sabo so pustili tudi nekaj gmotne škode.

Zlikovci so se med prazniki podili tudi po Tržiču. Vlomili so v stanovanje v Ulici Nani, ki je nekaj let prazno in ga lastniki uporabljajo kot skladišče; v stanovanju so našli denarnico s štiridesetimi evri in jo seveda pobrali. Lastniki stanovanja so vlom prijavili policiji na štefanovo. Tatovi so se v Tržiču mudili že v začetku meseca, ko so vlomili v dve stanovanji v ulicah Piave in Ponziana v Tržiču; v prvem primeru so ukradli nekaj zlatnine, v drugem so ostali praznih rok, saj jih je v beg spravil sosed, ki se je vrnil domov, medtem ko so se potikali po stanovanju. V Ronkah so ravno tako v začetku meseca zlikovci iz nezaklenjene garaže ob hiši v Ulici D'Annunzio v Ronkah ukradli kolo.