Ni bil rdeči križ, pač pa tihotapci migrantov

Prejšnji petek popoldne so goriški policisti mobilnega oddelka med rednim nadzorom v bližini mejnega prehoda pri Mirnu opazili kombi s slovenskimi registrskimi tablicami in oznakami Rdečega križa. Pred kombijem se je vozil avtomobil, prav tako s slovenskimi registrskimi tablicami. Policistom se je kombi zdel sumljiv, zaradi česar so priklicali kolege obmejne policije.

S kolegi so ustavili in pregledali obe vozili. Na začudenje policistov je iz kombija izstopilo deset tujih državljanov, šlo je za Pakistance, ki niso imeli osebnih dokumentov. Policisti so voznika kombija in avtomobila, šlo je za slovenska državljana, stara 23 in 38 let, aretirali zaradi tihotapljenja tujih državljanov. Odpeljali so ju v goriški zapor. Pakistanske državljane, ki so vsi zaprosili za azil, so odvedli v sprejemne centre.