Ni bil šakal, temveč lisica

Na državni cesti št. 55 tik pred Rupo so v ponedeljek povozili divjo žival. Gozdno stražo so klicali v zgodnjih jutranjih urah, da bi jo opozorili na poginulo zver, za katero so začetno mislili, da gre za šakala. Ko so na kraj prišli gozdni stražarji, so takoj ugotovili, da je pod avto v resnici končala velika lisica. Poginula zver je ležala ob robu ceste, povožena je bila v nočnih oz. zgodnjih jutranjih urah, avtomobil, pod katerim je končala, pa je odpeljal naprej.

