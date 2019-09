Območje Battistijevega trga v Gorici je bilo danes več ur nedostopno. Goričan je okrog 17. ure sredi grmov pred tamkajšnjo vojašnico opazil štiri manjše kartonaste pakete, ovite v folijo in lepilni trak, ter posumil, da bi lahko šlo za bombo. Policisti so zavarovali območje, kmalu so na kraj prišli še pirotehniki in škatle razstrelili. Preplah je bil odveč: v paketih je namreč bila samo opeka.