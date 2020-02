Ni vode, ker prenavljajo zapornico

Gladina reke Soče pod ločniškim mostom je te dni izredno nizka, saj so prejšnji teden odprli jez, da bi omogočili izvedbo prenovitvenih del na eni izmed zapornic. Pred začetkom del so izpraznili akumulacijski bazen in hkrati tudi kanal, v katerega je običajno preusmerjen večji del vode iz Soče. Ko se je gladina kanala znižala, so ribiški čuvaji poskrbeli za odlov rib.

Iz kanala so rešili približno sedemdeset soških postrvi, dolgih od 30 do 40 centimetrov; ker v umetni vodotok niso vlagali postrvi, pomeni, da gre za divjo ribo, ki je v kanal priplavala iz Soče. Pri Fari so izlovili tudi nekaj velikih soških postrvi nad 60 centimetri dolžine. Kar nekaj rib so rešili tudi iz osušene struge pod ločniškim mostom; še največ je bilo piškurjev in kapičev. Prenovitvena dela bodo trajala še približno tri tedne; do takrat bo jez med Gorico in Ločnikom odprt.