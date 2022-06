"Nisem pogojena z miselnimi vzorci in starimi logikami"

Na občinskih volitvah, ki bodo 12. junija v Gorici, se bo za mesto župana potegovalo sedem kandidatov. Med njimi je Serenella Ferrari, ki jo podpirata občanski listi La gente per Gorizia in La voce libera. Kandidatka je rojena v Gorici 5. septembra 1967, zaposlena je na uradu za kulturo pri Fundaciji Coronini, v zadnjem mandatu je bila občinska svetnica v Gorici.

Zakaj ste se odločili, da kandidirate?

Gorica ni nikoli imela alternative desni in levi sredini. Naše vodilo so vrednote, ne ideologije: svoboda odločanja, ponovna vzpostavitev demokracije in človekovih pravic, distanciranje od Draghijeve vlade

Po čem se razlikujete od ostalih županskih kandidatov?

Nismo boljši od ostalih, gotovo pa smo drugačni, saj nismo pogojeni z miselnimi vzorci in starimi logikami, temveč zremo v prihodnost ter v ogromne politične in socialne spremembe, ki jih prinaša.

Kakšno mesto je danes Gorica?

Njen turistični, gostinski in trgovski značaj se je zrahljal. Mesto je otopelo in nemočno opazuje razprodajo storitev in ustanov. Spremeniti moramo smer.

Na nepremičninskem trgu, v nastanitvenem in gostinskem sektorju je zadnje čase opaziti nekaj znakov prebujanja, po drugi strani število zaprtih lokalov še vedno presega število novih odprtij. kako nameravate ukrepati na naštetih področjih?

Malim in srednjim podjetjem je treba zagotoviti olajšane poti promocije in predstavljanja. Z delovno skupino bi načrtovali in iskali nove vire dohodkov, ki bi bili povezani s primarno vlogo mesta.

Če ne bi bilo stroškov za občinsko upravo, bi pristali na ponovno ustanovitev rajonskih svetov?

Da, bili so referenčna točka, glas in posrednik občanov.

V raznih predelih mesta se občani pritožujejo zaradi voznikov, ki ne upoštevajo hitrostnih omejitev. kako bi konkretno rešili te težave in kje se bi najprej lotil dela?

Razviti je treba državljanski čut in ob upoštevanju določil prometnega zakonita postavljati grbine.

Kako si predstavljate korzo italia čez pet let?

Korzo je od vedno vizitka mesta in to mora tudi ostati. Kolesarske steze je treba načrtovati ob upoštevanju prometnega načrta in s pomočjo tehnične delovne skupine.

V kakšnem stanju je goriško zdravstvo?

V velikih težavah. Na njegov obseg bodo neobhodno vplivale tehnološke spremembe in upadanje števila prebivalcev. Vloga politike bosta izvajanje nadzora v tej prehodni fazi in preprečevanje odhoda sposobnih vodij oddelkov. Želim si, da bi prišlo do odprtja centra za bolnike z Azheimerjevo boleznijo in uresničitve projekta terapije z živalmi v bolnišnici, domovih za starejše občane, domovih za dolgotrajno oskrbo, centru CISI in zaporu.

Če bi vam slovenska konzulta pri goriški občini predstavila nekaj konkretnih in utemeljenih predlogov, bi vzeli v poštev poimenovanje središčne ulice ali trga po kakšni ugledni kulturni ali zgodovinski slovenski osebnosti?

Da. Gorica je od vedno stičišče jezikov, kultur in tradicij.

Podpirate uvedbo pouka slovenščine v italijanskih šolah v Gorici?

Za dijake v mestu ob meji in njihovo prihodnost bi to bilo koristno delovno orodje in sredstvo interakcije.

Leto 2025 je pred vrati. Bo Gorica na srečanje z evropsko prestolnico kulture prišla pripravljena?

Upam, da bo: nekateri naši projekti v prijavni knjigi niso daljnovidni. Gorico bi spremenila v zgodovinski muzej na prostem, ki bi bil posvečen prvi svetovni vojni in miru.

V kaj mora Gorica vlagati, če odmislimo kulturo in turizem?

V preteklosti smo imeli nekaj industrijskih obratov in ekonomskih olajšav, ki jih zdaj ni več. Prekvalifikacija zahteva ocenjevanje inovativnih predlogov, ki morajo temeljiti na obstoječem, ter vlaganje sredstev v goriško dediščino – lokalno obrtništvo, biotsko raznovrstnost, poti prve svetovne vojne, naravoslovno bogastvo, šport v naravi in na Soči.

Kako si predstavljate Gorico in Novo Gorico čez 20 let?

Predstavljam si ju kot mesti, ki sta si blizu, sta solidarni in se dopolnjujeta. Pomembno je mreženje in ustvarjanje skupnosti: v družinah, s prijatelji, v četrtih, v mestu in čez.