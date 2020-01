Nizkofrekvenčni hrup ogroža zdravje

Nizkofrekvenčni hrup v Štandrežu ob določenih vremenskih pogojih presega 40 - 45 decibelov, kar pomeni, da že ogroža zdravje in dobro počutje ljudi. Člani skupine EkoŠtandrež opozarjajo, da je vas podvržena visoki stopnji zvočne onesnaženosti, vendar se goriška občinska uprava po njihovih besedah ne zmeni za zdravje Štandrežcev. Člane skupine EkoŠtandrež so zmotile izjave goriškega župana Rodolfa Ziberne, ki je v intervjuju za Primorski dnevnik med drugim povedal, da se občinska uprava ni zavzela za nobeno termoelektrarno, temveč le za spoštovanje zakonov. »Druge ustanove so izdale pozitivna mnenja; če se bo izkazalo, da obrat tudi minimalno onesnažuje okolje, pa bo agencija ARPA lahko dosegla njegovo zaprtje,« je povedal župan, ki mu člani skupine EkoŠtandrež na daljavo odgovarjajo, da vsaka industrijska dejavnost onesnažuje, kar še zlasti velja za termoelektrarne. »Kdaj je sploh agencija ARPA prišla v Štandrež, da bi izmerila izredno škodljivi nizkofrekvenčni hrup, ki med hišami ob določenih vremenskih pogojih presega 40 - 45 decibelov? Kdaj je ARPA izdala poročilo frekvenčnih diagramov in jakosti ob takih pogojih? Tako vrsto hrupa evropska zakonodaja obravnava kot izredno škodljivo za zdravje,« opozarjajo člani skupine EkoŠtandrež in glede načrta za novo termoelektrarno ob robu vasi opozarjajo, da tovrstni obrati povzročajo izredno veliko hrupa v fazi zagona in zaustavitvi proizvodnje električne energije.