Noč klasikov letos tudi na Trubarju

Kaj imata skupnega klasika in lepota? Kako so se ličili v antiki? Se z Ovidijevimi nasveti da izboljšati moderne osvajalne tehnike? Bi znali rešiti grške matematične uganke iz Palatinske antologije? Ali lahko pristni antični vedeževalki razkrijeta bodočnost? In še: kdo bo zmagal na prvem in edinem grško-rimskem resničnostnem šovu Ξ (KSI) faktor? Vse to, ob ubrani glasbi, recitaciji in druženju med različnimi generacijami, nudijo na Noči klasikov, ki bo v petek, 17. januarja, od 18. ure do polnoči na klasičnem liceju Primoža Trubarja v Puccinijevi ulici. Slovenski licej v Gorici je letos prvič pristopil k vsedržavni italijanski pobudi La notte dei classici. Peta izvedba Noči klasikov bo v petek potekala vzporedno na 433 licejih v Italiji; poleg liceja Trubar bo v Gorici tudi na italijanskem liceju Alighieri. Noč klasikov ni samo praznik klasikov in za klasike, ampak je praznik vseh, ki jim je pri srcu klasična kultura, ki so klasični licej obiskovali ali bi ga radi obiskovali v prihodnosti. Je praznik za vse, ki menijo, da je klasična smer še danes aktualna.

