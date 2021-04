»Nočemo pregrad«

»Zapor na mejne prehode na občinskih cestah ne bomo dajali,« je včeraj kategorično zatrdil novogoriški župan Klemen Miklavič in poudaril svoje razočaranje, da se meja zopet uporablja za reševanje tekočih vprašanj.

»Naravnost nespoštljivo do lokalnega okolja je, da se meje zopet zapirajo. Zato na naših občinskih cestah ne bomo ničesar postavljali, razen prometnih znakov o prepovedi gibanja in obvestil o tem, kje je prehod mogoč,« dodaja župan, ki se je včeraj odločno uprl temu, da bi na mejnih prehodih ponovno namestili ograje, mreže ali kakšne druge pregrade. Tudi na Trgu Evrope ne.

»Ti ukrepi so popolnoma brez občutka do realnosti v teh krajih, neusklajeni so s FJK in epidemiologi na drugi strani meje. Tu živimo integrirano življenje, tako smo se odločili, ko smo stopili v EU in schengen. Če pa EU pomeni, da se ob vsaki krizi kot je ta, vsaka država zapre in postavi ograje, dajmo to ljudem povedati: naj si ne kupujejo stanovanj čez mejo, naj se ne zaposlujejo čez mejo, temveč naj živijo v izolaciji vsak na svoji strani. Pod mojim županovanjem mestna občina ne bo več premaknila niti ene bariere na mejo. Če bo to naredila policija, potem to ni več v naši pristojnosti,« je še dodal župan.