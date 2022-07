Nočna bitka z ognjem (foto)

Tako kot so napovedovali, gasilce na Krasu čaka naporna noč, saj se požar ne umirja. V Medjevasi jim pomagajo tudi pripadniki civilne zaščite, ogenj pa se je okoli 22. ure začel širiti proti Komarjem, kjer je gašenje težavno in nevarno, saj je mogoče slišati več eksplozij še neeksplodiranih ubojnih sredstev na tem območju, ki izvirajo še iz časa prve svetovne vojne. »Naboji pokajo približno vsako minuto, pred nekaj minutami pa je počila tudi večja granata,« nam je povedal domačin. Zaradi tega so se morali gasilci umakniti in gasiti iz varne oddaljenosti.