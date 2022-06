Nogometni turnir se vrača v Gabrje

V Gabrje se danes vrača turnir, na katerega ljubitelji malega nogometa čakajo že dve leti. Pandemija je namreč preprečila kar dve izvedbi priljubljene športne prireditve, ki bo letos dosegla že svojo 34. edicijo. Pred dnevi so pri društvu Skala v Gabrjah zbrali prijavljena moštva in določili urnike tekem. Turnir se bo pričel jutri, 27. junija, finalna srečanja pa bodo na sporedu v petek, 8. julija.

Na moški turnir amaterjev se je prijavilo šest ekip, in sicer Gabrje, Rupa-Peč, Oslavje-Štmaver-Pevma-Šempeter, Bar Aenigma Gorica, Plavi mornarji Sovodnje in Il resto del mondo Sovodnje. Na ženskem turnirju pa bo nastopilo pet ekip: Doberdob, Doberdobke, Maldeskien Gorica (igralke so iz Gorice in Števerjana), Sovodnje in Gorjansko.

Pri moškem turnirju bodo vsa moštva združena v eni skupini po sistemu igranja vsak proti vsakemu (torej najmanj 5 tekem). Tekme bodo trajale po 40 minut (2 polčasa po 20 min). Po sistemu vsaka proti vsaki bo potekal tudi ženski turnir (najmanj 4 tekme). Tudi njihove tekme bodo trajale 40 minut (2x20). Dve moški in dve ženski ekipi, ki bosta na koncu osvojili največ točk, se bodo v finalu pomerili za 1. in 2. mesto.