»Norost« prihodnje leto

Do zadnjega so upali, da jim bo uspelo, naposled pa so kot mnogi drugi morali izobesiti belo zastavo. Kulturno združenje èStoria se je zaradi pandemije koronavirusne bolezni prisiljeno odpovedati letošnjemu festivalu zgodovine, ki bi v goriškem mestnem središču moral potekati med 29. in 31. majem. Program 16. prireditve, ki so jo nameravali posvetiti temi norosti, je bil skoraj v celoti pripravljen (sredi aprila običajno že skličejo predstavitveno novinarsko konferenco), izredne razmere in negotovost glede trajanja vladnih ukrepov pa onemogočajo njegovo izvedbo.

»Festivalu Follia (Norost), ki bi bil z vidika sodelujočih gostov in vsebin še posebno zanimiv, se ne nameravamo odreči, kar velja tudi za številne spremne dogodke, ki so jih v povezavi z našo prireditvijo predlagale druge goriške ustanove. Festival želimo v celoti, in po možnosti še z dodatnimi dopolnitvami in izboljšavami, izpeljati leta 2021,« pojasnjuje Adriano Ossola, predsednik združenja èStoria in »duša« priljubljenega kulturnega dogodka, ki vsako leto prikliče veliko poslušalcev.

Festivalska ekipa, ki jo Ossola vodi, pa je utečena in iznajdljiva, zato že razmišlja o možnih alternativah. Kaj imajo v mislih, za zdaj še ne razkrivajo. »Tradicionalnega festivala letos ne moremo izpeljati, ohraniti pa želimo kontinuiteto delovanja in odnos z goriškim prostorom. Soočanje z institucijami glede novih poti, ki bi jih lahko ob pravem času ubrali, je v teku. Pogovori se bodo nadaljevali do izoblikovanja skupnega predloga, ki mora biti seveda v skladu z našimi izhodiščnimi cilji: po eni strani hočemo občanom ponujati kakovostne priložnosti za poglabljanje znanja, po drugi pa želimo mestu in deželnemu prostoru dati možnost, da v znamenju zgodovine poveča svojo kulturno in turistično privlačnost,« zaključuje vodja festivala èStoria Adriano Ossola.