Nov kombi za onkološke bolnike

Po zaslugi 33 podjetnikov iz goriške pokrajine, ki so občutljivi na socialno tematiko, so pri dobrodelnem združenju Spiraglio prejeli nov 9-mestni kombi, ki ga bodo lahko brezplačno uporabljali dve leti. Združenje Spiraglio deluje v Tržiču in Gorici in nudi prevoz onkološkim bolnikom, ki bi drugače s težavo prišli do bolnišnice za vse potrebne preglede in terapije. Na dvorišču za goriško mestno hišo je župan Rodolfo Ziberna včeraj uradno predal ključe kombija, ki je med drugim opremljen za prevoz vozičkov, predsedniku združenja Ervinu Peressiniju. Na krajši slovesnosti so bili navzoči predstavniki vseh podjetij, ki sta jim župan in pristojna odbornica Silvana Romano tudi izročili simbolne zahvalne diplome. Po posredovanju podjetja PMG so podjetniki podpisali reklamno pogodbo, saj bodo njihovi logotipi dobro vidni na zunanjosti kombija, le-ta pa bo financirala uporabo kombija za dveletno obdobje.