Nov pločnik in na Rojcah tudi kolesarska pot

Goriška občina bo vložila 1,2 milijona evrov v prenovo Ulice Carso, ki bo v Štandrežu dobila nov pločnik, medtem ko na Rojcah tudi novo kolesarsko stezo. Stroji bodo zabrneli v začetku prihodnjega leta. Načrt je skupno vreden 1,2 milijona evrov in med drugim predvideva preureditev Trga Benardelli, ki se med pivnico in nekdanjo klavnico. Trg bodo razširili na sosednjo cesto, ki vodi do stopnišča, po katerem se je mogoče peš odpraviti v Ulico San Michele. Do stopnišča bo ob zaključku obnovitvenih del vodil nov pločnik, ob katerem bo posejano zelenje; okrog prenovljenega trga bodo uredili skupno 35 parkirnih mest, med katerimi bo eno posvečeno invalidom.