Nova Gorica iz drugačne perspektive (video)

Na facebook profilu GO 2025 Nova Gorica – Gorizia je na ogled zanimiv kratek film, ki ponuja ogled iz čisto drugačne perspektive: z drona. Posnetki so res osupljivi in dinamični, saj jih je naredil Novogoričan Alan Goljevšček, profesionalni dirkač z droni, upravitelj brezpilotnih letalnikov ter strastni modelar. Osvojil je srebrno medaljo na svetovnem prvenstvu v dvoranskem akrobatskem letenju z modeli na FAI World Air Games v Dubaju in zmagal na slovenskem in hrvaškem prvenstvu v dirkanju z droni.Na tovrstnih tekmovanjih se tekmuje z majhnimi in izredno zmogljivimi droni, ki dosežejo hitrost tudi več kot 120 kilometrov na uro. Upravljajo jih s pomočjo ročnih postaj za kontrolo radijsko vodenih modelov, opremljeni so s posebnimi kamerami prek katerih piloti spremljajo dogajanje pred dronom.