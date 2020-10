Nova Gorica zmagovalka Evropskega tedna mobilnosti

Občini Nova Gorica in Medvode sta zmagovalki letošnjega Evropskega tedna mobilnosti (ETM), ki je posvečen zmanjševanju cestnega motornega prometa in spodbujanju trajnostne mobilnosti. Med 16. in 22. septembrom je v pobudi, ki jo usklajuje Ministrstvo za infrastrukturo, sodelovalo 79 občin, med njimi so štiri občine sodelovale prvič. Na zaključnem srečanju koordinatorjev so razglasili zmagovalni in najbolj aktivni občini. Zmagovalki letošnjega ETM sta Mestna občina Nova Gorica in Občina Medvode. Posebna priznanja pa so prejele še občine Novo mesto, Maribor, Koper, Brežice in Vipava.

Nova Gorica je ena od sedmih občin, ki v ETM sodeluje že 19. leto zapored in je hkrati ena bolj dejavnih občin pri celostnem prometnem načrtovanju. Leta 2020 so imeli ambiciozen program promocije trajnostne mobilnosti in izvajanja trajnih ukrepov. V Medvodah so dolgoročno poskrbeli za trajnostno mobilnost v sodelovanju z osnovnimi šolami, poskrbeli pa so tudi za vključitev lokalnega gospodarstva,« je povedala nacionalna koordinatorica ETM mag. Polona Demšar Mitrovič.