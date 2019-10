Nova igrala na voljo prav vsem otrokom

»Nikjer drugje v deželi zaenkrat ni podobnega parka, ki bi bil opremljen z igrali za gibalno ovirane otroke, tako da smo seveda izredno zadovoljni. Upam, da bodo tudi v drugih krajih čim prej sledili goriškemu zgledu.« Tako pravi Alessandra Ferletti v imenu združenja UILMD - Unione italiana lotta alla distrofia muscolare, ki je bila včeraj med udeleženci svečanosti v Ljudskem vrtu v Gorici, kjer so predali namenu nova igrala, ki so primerna tudi za gibalno ovirane otroke. Italijansko združenje za boj proti mišični distrofiji je za postavitev novih igral prispevalo približno šest tisoč evrov; del zneska so zbrali med nabirko, pri kateri je sodelovalo goriško podjetje Goriziana Caffè. »Občina je pristavila 21.000 evrov,« pojasnjuje goriški občinski odbornik Francesco Del Sordi; nova igrala so postavili tik ob obstoječem otroškem igrišču, ki ga obiskuje veliko družin z otroki z obeh strani meje. »Preuredili smo območje zraven igrišča, kjer je bilo nekaj miz in stolov; zdaj je vse skupaj bolje povezano v celoto. V prihodnje bomo še na drugi strani igrišča postavili nekaj novih igral,« napoveduje odbornik. Novo otroško igrišče za gibalno ovirane otroke, dodaja, nastaja v pevmskem parku. V tem primeru bo za postavitev poskrbela deželna gozdna straža, saj je zelenica za nekdanjo tehtnico v Ulici Torrione v deželni lasti.

