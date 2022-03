Nova študijska programa bosta privabila 180 študentov

Univerza v Trstu bo s prihodnjim akademskim letom obogatila ponudbo svojega goriškega sedeža z dvema triletnima dodiplomskima študijskima programoma. Študentje bodo lahko študirali osnove zdravstvene oskrbe oz. preventive v delovnem okolju.

»Ponudbo goriškega sedeža bogatimo v obdobju, ki je za Gorico zelo pomembno, saj se mesto že pripravlja na leto 2025, ki z Evropsko prestolnico kulture nedvomno predstavlja pomemben mejnik,« je na včerajšnji predstavitvi dveh novih programov povedal rektor tržaške univerze Roberto Di Lenarda, ki je pojasnil, da so v zadnjih dveh letih dosegli zelo dobre rezultate ravno po zaslugi širitve učne ponudbe na zdravstvenem področju. »Glede na akademsko leto 2020-2021 se je letos v programe s področja zdravstva vpisalo kar 24 odstotkov študentov več, porast je kar 36-odstoten, če se nanašamo na akademsko leto 2019-2020,« je pojasnil Di Lenarda in povedal, da je odločitev o okrepitvi univerzitetne ponudbe v Gorici rezultat sodelovanje z deželno upravo, zdravstvenim podjetjem, Fundacijo Goriške hranilnice, goriško občino in Trgovinsko zbornico za Goriško in Tržaško.