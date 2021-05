Nove kolesarske steze do prihodnjega poletja

Gradbena dela se bodo začela v roku nekaj tednov in se zaključila do junija prihodnjega leta. Na goriški občini so odobrili izvršilni načrt kolesarskih stez, ki jih bodo zgradili v okviru četrtega sklopa projekta čezmejnega parka Isonzo-Soča, ki ga uresničuje Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje (EZTS GO). Gre za prvi »oprijemljiv« sad tega projekta na italijanski strani meje. Načrt predvideva dvojno povezavo: ena kolesarska pot bo povezala Solkan s Stražcami preko ulic Scogli in Cordaioli, druga pa Škabrijelovo ulico s Pevmskim mostom prek Ulice Scodnik, Ulice Brass in Drevoreda 20. septembra.

»Razpis za izbiro izvajalca, ki bo poskrbel za izvedbo del, bo pripravilo Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje; goriška občina se je v postopek vključila, ker je morala tudi sama odobriti projekt zaradi razlastitve nekaterih zemljišč na njenem ozemlju,« pojasnjuje vodja goriškega tehničnega urada Alessandro De Luisa, medtem ko direktor EZTS GO Ivan Curzolo dodaja, da bodo v kratkem objavili razpis za izbiro izvajalca del, takoj zatem bodo stekla vsa potrebna preverjanja, nakar bodo z izbranim podjetjem podpisali pogodbo, ki ji bo naposled sledil začetek del. Vse skupaj bo trajalo nekaj tednov, tako naj bi poleti zabrneli gradbeni stroji. »Gradbena dela bodo trajala do junija prihodnjega leta,« še napoveduje Curzolo.