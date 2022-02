Nove vsebine za park Basaglia

Goriški park Basaglia bo deležen urbane regeneracije, s katero bodo poskrbeli za valorizacijo njegove kulturne in zgodovinske dediščine.

Goriška občina, Dežela Furlanija-Julijska krajina, zdravstveno podjetje Asugi in deželni zavod Erpac so sklenili dogovor o sodelovanju, ki ga je med svojim zadnjim zasedanjem potrdil goriški občinski odbor. Skupaj z dogovorom je bil potrjen tudi celostni načrt, s katerim bodo določili, kako izpeljati vsa potrebna prenovitvena dela, da bo park v Ulici Vittorio Veneto zaživel s čisto novimi vsebinami, ki bodo namenjene tudi športu, glasbi in preživljanju prostega časa. V okviru načrta bodo posebno pozornost namenili zelenju in drevju, ki rasteta v parku; ob ohranitvi glavnih arhitektonskih značilnosti parka bodo poleg tega poskrbeli, da bo preko rastlin prišlo do izraza spreminjanje letnih časov.Funkcionalna uporaba parka bo ob zaključku del spremenjena; ob institucionalnih bodo v parku potekale tudi spontane dejavnosti, posebna pozornost bo namenjena tudi otrokom, ki jim doslej območje ni bilo specifično namenjeno. V parku bodo poskrbeli tudi za evidentiranje najbolj simboličnih krajev in objektov, mimo katerih bodo speljali pot, ki bo omogočala spoznavanje zgodovine kraja, ki je vezana na delovanje nekdanje umobolnice in na revolucionarne spremembe v zdravljenju duševnih bolezni, za katere je poskrbel psihiater Franco Basaglia.

Celoten projekt je vreden 4.636.000 evrov; izvedli ga bodo v treh fazah, za prvo imajo na voljo poldrugi milijon evrov.