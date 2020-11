November ne upravičuje svojega slovesa

Od začetka meseca je v goriški pokrajini padlo manj kot trideset milimetrov dežja na kvadratni meter. Ker tudi v prihodnjih dneh niso napovedane obilnejše padavine, letošnji november ne bo upravičil slovesa najbolj deževnega meseca v letu.V vodomeru vremenoslovne postaje deželne okoljske agencije Arpa v Koprivnem se je od 1. novembra do včerajšnjega dne nabralo le 27 milimetrov dežja, kar je za jesenski čas izredno malo. Med lanskim novembrom je padlo skoraj 400 milimetrov dežja; krepko preko tristo milimetrov se ga je nabralo v letih 2016, 2014 in 2010. Obilne pošiljke so v preteklih letih povzročile tudi kar nekaj težav; pred štirimi leti je voda zalila polja in ceste v Prevali, bregove je prestopilo več potokov, ki pritekajo s Krminske gore; pred šestimi leti so se z vodo v kleteh znašli v številnih krajih v Laškem. Zaradi velike količine padavin v Alpah je leta 2012 Soča grozila Gradišču, ki ga je rešil nasip. Meteorna voda in narasli vodotoki so povzročili kar nekaj težav tudi pred natanko dvajsetimi leti, ko je v zelo kratkem času padlo skoraj dvesto milimetrov dežja. Bregove sta prestopili Vipava in Birša; voda je zalila ceste in kleti v Medei, Romansu, Ronkah, Ločniku in Podgori.

