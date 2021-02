Novi Gorici nagrada Zlati kamen

Mestna občina Nova Gorica je letošnja prejemnica nagrade Zlati kamen 2021, ki jo razvojno najprodornejši občini podeljuje strokovni svet Zlatega kamna, najvišji predstavniki vlade in zmagovalnih občin. Projekt letos v ospredje postavlja sodelovanje in soustvarjanje, Nova Gorica je bila med ostalimi finalisti za ta naziv prepoznana kot najboljša, med drugim tudi na račun tesnega sodelovanja z Goriško občino. »Ob tem to mlado mesto skuša imeti vlogo mehkega in modernega regionalnega središča kot ključnega vozlišča v decentraliziranem modelu razvoja,« so zapisali organizatorji v obrazložitvi nagrade, kjer poudarjajo tudi Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje EZTS GO, ki je bilo prvo združenje te vrste v Sloveniji. »Od ustanovitve je razvilo močne vsebine – nekatere imajo pionirsko težo tudi v evropskem prostoru. Navzven najbolj vidna je uspešna kandidatura obeh Goric za Evropsko prestolnico kulture 2025. O pomenu geste pove dovolj že to, da je ni spregledal italijanski predsednik Sergio Mattarella. Projekt Salute-Zdravstvo ponuja občanom najboljše zdravstvene prakse iz obeh strani meje ne glede na to, v kateri državi živijo,« je zapisano v obrazložitvi nagrade, kjer omenjajo tudi novo kolesarsko brv čez Sočo in čezmejni sistem za izposojo koles.