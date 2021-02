Novinarski festival odložili na september

Novinarski festival ronškega združenja Leali delle notizie bo predvidoma septembra in ne maja, kot so prvotno načrtovali. Za preložitev so se odločili zaradi omejitev, ki jih prinaša pandemija, in še zlasti z upanjem, da se bodo ob zaključku poletja razmere normalizirale. Sedmi novinarski festival bo tako potekal od 7. do 11. septembra; izpeljali ga bodo pod šotorom, tako da ne bo težav z vremenom. Od 1. do 5. septembra bodo v občinah Škocjan, Foljan-Redipulja, Špeter ob Soči, Zagraj in Oglej organizirali vrsto spremnih prireditev.Predsednik združenja Leali delle notizie Luca Perrino pojasnjuje, da so se s težkim srcem odločili za odložitev, po drugi strani upajo, da bodo septembra festival lahko izpeljali ob udeležbi občinstva.Letošnji festival bo posvečen odnosu med novinarji in koristniki medijev, seveda bodo spregovorili tudi o covidu-19 in težavah, ki jih povzroča. Ob zaključku festivala bodo podelili nagrado v spomin na malteško novinarko Daphne Caruana Galizia.

Več v današnjem (četrtkovem) Primorskem dnevniku.